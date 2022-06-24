Тоцкий район, Оренбургская область, , 12:07 — REGNUM В Тоцком районе проводится проверка по факту несчастного случая с четырёхлетней девочкой. Она выпала из окна со второго этажа дома. сообщили 24 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь Novostipmr.com

Как пояснила сотрудникам полиции мать ребёнка, дочь получила травмы в результате падения из окна мансардного этажа дома. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Ребенка госпитализировали с ушибами и гематомой лобной части. После осмотра врачами юную пациентку отпустили домой. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.