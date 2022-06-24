Ростов, Ярославская область, 24 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области 23 июня жители пожаловались на дым от завода по производству древесного угля. Жалобы люди разместили в соцсетях.

yarnews.net Ростов в дыму из-за выбросов с завода

По словам людей, не помогало даже плотно закрытое окно — запах всё равно проникал в квартиры. Ростовцы быстро определили источник.

«Сегодня вечером было страшное задымление в районе Мирзоевского городка и по пересечению улиц Февральской и Достоевского. Приезжали пожарные — сказали, всё нормально, производство угля для мангалов. Все в норме. А то что людям дышать нечем, это второе дело… И это не первый случай. Долго это будет продолжаться? Противогазы покупать?», — поинтересовались местные в социальных сетях.

Недовольные жители потребовали у администрации объяснений, но получили их только на следующий день. Пост властей в группе Ростовского район во «ВКонтакте» был опубликован утром 24 июня.

«Вчера в результате нарушения технологического процесса на предприятии, производящем древесный уголь, на территории бывшей химбазы произошел выброс дыма из пиролизной печи. Специалистами отдела экологии утром проведена проверка — дыма не зафиксировано. Проведена разъяснительная работа о необходимости ведения деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Руководству предприятия рекомендовано усилить контроль технологического производства и недопущения возникновения подобных ситуаций», — сообщили в администрации Ростовского района.

Сейчас вопрос взят на контроль специалистами-экологами, планируется проведение проверки.