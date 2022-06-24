Москва, , 12:06 — REGNUM Управляющим компаниям в настоящее время выдано более 22 тысяч лицензий, но не у всех из них есть в управлении дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, требования, наличие которых необходимо при получении лицензии, сейчас минимальны. Минстрой вместе с экспертами, сенаторами и депутатами Госдумы обсуждает вопрос, как актуализировать требования по лицензированию управляющих организаций.

«Время меняется, качество жизни улучшается в целом и ориентироваться на какие-то показатели, которые приняты были достаточно продолжительное время назад, наверное нет смысла», — сказал замминистра.

Ересько отметил, что сознательно не говорит об ужесточении, но в ведомстве обсуждают вопрос об установлении требований к уставному капиталу управляющих компаний. По его словам, уставной капитал в 10 тысяч рублей приемлем к компаниям, которые работают в некоторых регионах страны, но в случае крупных городов это не совсем то, что хотят видеть жители.

«Они хотят быть уверены в том, что те организации, которым они доверяют свою собственность в управлении, квалифицированы и состоятельны», — добавил замминистра.

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