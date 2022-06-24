Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке бойцов ВСУ
Донецк, 19 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Большое количество бойцов украинской армии сдалось в плен Вооружённым силам России в Авдеевке. Об этом 19 февраля рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Пленных достаточно большое количество. <…> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь», — сказал он.
В случае необходимости Министерство обороны опубликует более точную информацию, добавил Пушилин.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в 19 февраля в Минобороны рассказали, что армия России полностью освободила от ВСУ территорию коксохимического завода в Авдеевке. Отмечалось, что бойцы украинской армии при этом продолжили беспорядочно отступать.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российских военных. В ходе боёв за город украинская армия только за сутки потеряла свыше 1500 бойцов.
Авдеевка до этого была мощным оборонительным узлом ВСУ, с территории которого они часто обстреливали Донецк и другие территории ДНР. ВС России освободили от украинских войск в городе площадью в 31,75 квадратных км.