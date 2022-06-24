Красногорск, , 12:05 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 24 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 12 случаев больше аналогичного показателя 23 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 187 человек, а днём ранее — у 147 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 154 новых случая заражения коронавирусом.

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