Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Очередная порция ливней прогнозируется на территории Сочи 24 июня, до конца суток, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Sochi.ru Ливень

«До конца суток 24 июня в предгорной зоне г. Сочи количество осадков достигнет критерия опасного явления (очень сильный дождь)», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей города не покидать укрытий, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня на Лазаревский район Сочи обрушились сильные дожди — выпало 85 мм осадков. На участок федеральной трассы сошло три селя, подтоплены десятки придомовых территорий, вода зашла в несколько домов. Потом воды в море унесло два автомобиля, в которых находились трое детей и четверо взрослых. Ведутся поисковые работы.