Златоуст, Челябинская область, , 12:05 — REGNUM Житель Златоуста Челябинской области лишился 1,73 млн рублей после общения с лжеброкерами. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Пострадавшим оказался 59-летний гражданин. Он пояснил полицейским, что неизвестные позвонили ему и предложили вложить деньги. Мужчина согласился и в течение некоторого времени переводил деньги на неизвестные счета. Когда понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские снова призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и быть бдительными.