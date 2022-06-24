Бейрут, , 12:07 — REGNUM Парламент Ливана переизбрал действующего главу правительства страны Наджиба Микати на новый срок. Об этом 24 июня сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати Https://twitter.com/Najib_Mikati/status/1184403249677426688/photo/1

По его словам, в ближайшее время начнётся формирование нового правительства страны, которое будет включать представителей всех религиозных и этнических групп.

Также Микати намеревается в ближайшее время форсировать переговоры с МВФ о выделении Ливану кредитов на проведение реформ в сфере экономики.

«Мы открыты для всех ливанских религиозных групп без каких-либо оговорок, и они все знают, что я всегда был этому привержен. Наша первая задача — работать, чтобы предоставить ливанскому работнику зарплату, гарантирующую ему достойную жизнь», — отметил Микати.