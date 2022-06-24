Томск, 24 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 857 человек. Выздоровели к настоящему времени 130 674 пациента, в том числе 38 за последние сутки.

Выявлено 32 новых случая заражения, 11 человек госпитализированы в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к 24 июня достигло 132 326.