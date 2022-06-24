Ижевск, 24 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 июня за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 12 384 человека, в том числе 2557 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

По числу обращений лидирует Ижевск, здесь пострадали 6369 человек, 505 человек — в Можге, 377 человек — в Можгинском районе.

По итогам исследования 9156 клещей в 160 случаях выявлен возбудитель клещевого энцефалита, в результате исследований 7096 клещей в 2853 случаях выявлен возбудитель клещевого боррелиоза.

Зарегистрировано 59 случаев подозрения на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе семь случаев у детей, 38 случаев подозрений на заболевание клещевым боррелиозом, включая три у детей.

Серопрофилактику прошли 2143 жителя Удмуртии, в том числе 1751 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, нашествие клещей стало причиной досрочного завершения смены в муниципальном детском оздоровительном лагере «Кировец» в Воронеже. Смену завершат раньше на сутки.

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