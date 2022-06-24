Самара, 24 июня 2022, 12:05 — REGNUM Обстоятельства гибели рабочего в ходе строительства моста устанавливают в Самаре. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Самарской области в своем телеграм-канале.
Сообщается, что следователи города Самары проводят проверку по факту гибели мужчины 1969 года рождения при выполнении работ по возведению моста на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в суд передали дело о травмировании рабочего.