Самара, 24 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели рабочего в ходе строительства моста устанавливают в Самаре. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Самарской области в своем телеграм-канале.

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Строительство Гоголевского моста

Сообщается, что следователи города Самары проводят проверку по факту гибели мужчины 1969 года рождения при выполнении работ по возведению моста на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в суд передали дело о травмировании рабочего.