Москва, 24 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года согласовано 32 проекта строительства новых домов по программе реновации, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Мосгосэкспертиза одобрила по шесть проектов для Южного и Восточного административных округов столицы, по пять — для Западного, Северного и Северо-Восточного. По два положительных заключения приняты в СЗАО и ЮВАО, а одно — в Зеленоградском АО.

При экспертизе проектной документации жилых домов по реновации проводится проверка на соответствие федеральному и региональному законодательству, градостроительных нормам и стандартам в Москве, а также правилам проектирования и строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации организовано переселение 86,8 тысячи жителей пятиэтажек.

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