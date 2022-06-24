Москва, , 12:04 — REGNUM Госдума до конца весенней сессии рассмотрит законопроект о микродолях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«Принятие законопроекта направлено на борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок. Законопроект позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жилье», — заявил Крашенинников.

Любую долю в праве собственности нельзя определить в метрах, а «микро» доля не дает возможности проживать в жилом помещении, отметил парламентарий.

«Например, совершенно очевидно, что невозможно проживать на 1/100 доли однокомнатной квартиры. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «микродолями», когда право собственности на жилье делится между несколькими сособственниками, и образуются доли. В последствие они могут быть разделены и на меньшие доли. Если такая микродоля передается в собственность постороннему лицу, остальным собственникам становится невозможным использовать жилое помещение», — пояснил Крашенинников.

Предлагается установить, что в перерасчете в метры доля не может быть менее 6 кв. метров общей площади на каждого сособственника.

Одновременно вносятся поправки в Семейный кодекс. Суды смогут изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе в том случае, если один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях. Например, при бракоразводном процессе выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго. В этом случае отпадет необходимость признавать в суде сделку недействительной, собирать доказательства, тратить время. Будет достаточно доказать, что сделка была совершена без его согласия. Если такое согласие требовалось по закону, то суд может уменьшить долю общего имущества недобросовестного продавца, а долю пострадавшего супруга увеличить, указал парламентарий.

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