Волгоград, , 12:06 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки 76 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением врачей остаются 1 550 пациентов.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 224 363 жителей. Выздоровели 215 924 человека, в летальной статистике за сутки изменений не произошло — 6 889 записей.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали направлен 41 новый пациент.