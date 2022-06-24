Волгоград, 24 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки 76 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением врачей остаются 1 550 пациентов.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 224 363 жителей. Выздоровели 215 924 человека, в летальной статистике за сутки изменений не произошло — 6 889 записей.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали направлен 41 новый пациент.