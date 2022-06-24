Егорлыкский район, Ростовская область, 24 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Егорлыкском районе Ростовской области в ночь на 24 июня произошло массовое ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной поисково-спасательной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась на 103-м километре трассы Ростов — Ставрополь неподалёку от Войновского сельского поселения. По предварительным данным, на узком участке дороги столкнулись два грузовика Volvo и MAN, затем в них врезались две легковые машины Tesla и Toyota Rav-4. Участники ДТП получили незначительные телесные травмы, одну пассажирку доставили в больницу.

На место происшествия были вызваны спасатели.