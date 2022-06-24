Москва, 24 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Решение Литвы об ограничении транзита в Калининградскую область был сделано под диктовку США, заявили 24 июня в МИД России.

Nikita Dezhurny МИД России

«Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым «коллективным Западом», с явной подачи и под диктовку администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с транспортной блокадой Калининграда властями Литвы Россия настроена достаточно решительно, однако в этой ситуации не нужно спешить.

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