Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Американский рэпер Tyga высмеял свою бывшую девушку, предпринимательницу Кайли Дженнер, и её семью. Об этом 24 июня пишет The Sun.

Цитата из клипа Tyga

В новом клипе на песню Run рэпер Tyga и его коллега YG перевоплощаются в женщин с утрированными чертами лица, чтобы ограбить банк. Посетители финансового учреждения принимают их за неких знаменитостей. Как отмечает издание, рэперы были одеты как члены семьи Кардашьян-Дженнер и явно высмеивали их, подражая стилю звёзд шоу The Kardashians.

ИА REGNUM напоминает, что Tyga состоял в отношениях с Кайли Дженнер в период с 2014 по 2017 год. Позже предпринимательница начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у неё двое детей.