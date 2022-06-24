Пермь, 24 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Пермского края за сутки, 23 июня, поступили лишь пять пациентов. Предыдущий суточный показатель госпитализаций сократился почти в пять раз, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 371 117 заражений коронавирусом, в том числе 41 случай — 23 июня. Новые факты отмечены в Перми, в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.

От COVID-19 оправились 362 037 человек. Жертвами болезни стали 8837 пермяков. За последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.