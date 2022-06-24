Киров, , 11:59 — REGNUM 10 мая 2022 года временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области был назначен Александр Соколов. Назначение Соколова стало последовательным проявлением обновленной кадровой президентской политики, эффективность которой ряд регионов страны демонстрирует на протяжении шести лет.

Первые управленческие шаги Александра Соколова позволяют экспертам характеризовать его в качестве губернатора новой волны. Эти шаги соответствуют той логике, которую во время первой встречи с Александром Соколовым задал Владимир Путин. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новому губернатору «надо знать, конечно, назубок и проблемы региона, и перспективные направления развития» и добавил, что решение проблем Кировской области должно осуществляться «вместе с людьми, которые там работают».

Новый временно исполняющий обязанности — выпускник «Школы губернаторов», обладающий широким набором управленческих компетенций и опытом профессионального общения с разными социальными группами (например, с молодежью). Предыдущее место работы Соколова с 2017 года — Управление Президента России по обеспечению деятельности Государственного совета РФ. С 2014 по 2017 годы он работал в Костромской области: курировал вопросы внутренней политики региона, занимал должность заместителя губернатора. Карьерная траектория Соколова связана и с руководством общественными организациями: в разное время он был председателем Ассоциации студентов и студенческих объединений (с 1998 по 2003 годы), председателем Национального совета молодежных и детских объединений России (с 2003 по 2011 годы), сопредседателем координационного совета молодежных объединений при Ассамблее народов России (с 2004 по 2011 годы). В 2008 году отмечен благодарностью Президента РФ.

Топ-5 первых управленческих шагов временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области:

Александр Соколов создал свой Telegram-канал в первый день работы в новом статусе. Временно исполняющий обязанности призвал жителей региона активно коммуницировать с ним по всем волнующим вопросам, подчеркнул важность максимальной честности и открытости общения, а также попросил подписчиков переслать свое сообщение «родным и близким, чтобы и у них появилась возможность поделиться своими размышлениями».

За месяц работы появились первые, важные для людей результаты работы нового главы региона: по его поручению в Кирове восстановили подачу тепла уже после завершения отопительного сезона. Жители города замерзали в своих квартирах из-за похолодания и жаловались Соколову на эту проблему. Также глава региона лично позвонил в несколько детсадов и больниц, чтобы проверить, вернули ли отопление в эти учреждения.

Временно исполняющий обязанности главы региона проявил внимательное отношение к проблеме строительства крематория на Луганской улице в Кирове, которая долгое время беспокоила местных жителей. Проект строительства крематория предполагал его расположение рядом с жилыми домами, что вызывало обоснованное недовольство граждан. Соколов прислушался к мнению людей и специалистов, поручил администрации города Кирова подготовить решение об отмене строительства. «Решение очевидно: если против выступают и жители, и специалисты, то планы по строительству крематория на Луганской нужно отменить», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора после консультаций с комиссией по землепользованию и Роспотребнадзором.

Александр Соколов активно знакомится с представителями различных профессиональных сообществ и конкретных социальных групп. Он встретился, например, с руководителями детских и молодежных организаций, волонтерских объединений, специалистами по работе с молодежью из региона. Итогом встречи выступило поручение правительству области о создании дорожной карты по организации единой платформы воспитания подрастающего поколения в Кировской области.

Кроме этого, Соколов встретился с руководителями фракций Заксобрания Кировской области — лидерами крупнейших политических сил региона. По итогам встречи врио заявил, что «готов работать с настоящими профессионалами вне зависимости от их партийной принадлежности».

Санкции стали стимулом для развития промышленности в Кировской области. В этой связи Александр Соколов уделяет курсу на импортозамещение особое внимание, общается с сотрудниками региональных промышленных предприятий, выявляет и помогает решать существующие проблемы.

Так, временно исполняющий обязанности губернатора встретился с руководителями фанерных комбинатов региона, которые до введения санкций были ориентированы на европейский экспорт. По итогам встречи принято решение обеспечить компании госзаказом. Врио также взял вопрос занятости на региональных предприятиях под личный контроль и рассказал о первом позитивном опыте решения этого вопроса на заводе «Молот-Оружие» в Вятских Полянах. При содействии врио был увеличен госзаказ, что позволило руководству предприятия не переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с уменьшением зарплаты.

Александр Соколов также поддерживает новые проекты по развитию региональных производств. Он посетил биомедицинский комплекс «Нанолек», который взял курс на импортозамещение еще в 2015 году. В ходе визита Соколову представили проект «Биополис», который может стать первой в стране особой экономической зоной мирового уровня в сфере биофармацевтики и иммунобиологии. На ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге Соколов сообщил, что «Нанолек» планирует инвестировать в кировский «Биополис» 5 млрд рублей. Минпромторг региона готовит заявку на создание ОЭЗ в Минэкономразвития РФ.

Открытость главы региона и близость к людям, готовность быть с ними на оперативной связи и способность решать возникающие проблемы здесь и сейчас — свойства, характерные для губернаторов новой волны — представителей обновленной кадровой президентской политики. Эти качества характерны для Александра Соколова в первый месяц его работы. От того, сможет ли новый глава Кировской области сохранить эти принципы в своей работе в дальнейшем, будет зависеть рост доверия его избирателей.

«Александр Соколов отличается от своего предшественника как минимум более высокой активностью и погружением во все сферы региональной жизни. Врио ввел «ручной режим управления» и хочет разобраться со всеми вопросами лично. Особое внимание Александр Соколов уделяет социальной политике и городским проблемам. Но он также собирается ехать и в районы, уже выложен график первых выездов. Импонирует и правильная позиция врио в вопросе кадров. У него есть желание присмотреться к специалистам, дать шанс региональному кабмину. Потенциал стать крепким губернатором у Соколова есть, как минимум так кажется на старте его входа в регион», — считает генеральный директор холдинга СМИ «ИНМЕДИА» Роман Данилин .