Донецк, , 11:59 — REGNUM Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу украинских нацистов. Об этом 24 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России и силы Луганской Народной Республики освободили ряд населенных пунктов на луганском направлении.