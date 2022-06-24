Краснодар, , 11:58 — REGNUM Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края, оно будет действовать с 25 по 27 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Синоптики прогнозируют в течение суток 25, 26 и 27 июня сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории края 24 июня продолжает действовать несколько штормовых предупреждений. В Сочи непогода уже принесла немало бед — в море смыло два автомобиля с людьми, есть подтопленные дома и придомовые территории, оборваны линии электропередачи.