Москва, , 11:56 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) продолжает выпускать аналитические доклады в рамках проекта «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения». Третий опубликованный доклад посвящен Иркутской области.

Санкции Александр Грабаруков, ИА REGNUM

«Мы ставим перед собой задачу диверсификации наших промышленных предприятий в части выпуска инновационной высокодоходной продукции с использованием современных наилучших технологий. Задача эта решается путем поддержки реализации крупных инвестиционных проектов и содействия малому и среднему бизнесу», — рассказал глава региона Игорь Кобзев .

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что Иркутская область выступает примером стратегического мышления региональных властей, нацеленного на развитие промышленности в новых условиях.

«В серии наших экспертных докладов мы раскрываем и описываем потенциал развития российских регионов в контексте санкционных вызовов. На примере Иркутской области можно наблюдать, как трудности при содействии власти становятся стимулом, а не препятствием для промышленного развития территории. В период турбулентности развитая иркутская промышленность особенно нуждается в заботливом отношении со стороны власти, и реализуемая в области господдержка — пример такого отношения», — заключила эксперт.

В подготовке доклада приняли участие директор Центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко, заведующая отделом отраслевых исследований Центра промышленной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Полина Шпарова и исполнительный директор регионального отделения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Виталий Толстов. Перспективы развития импортозамещения в Иркутской области также оценил депутат новой волны, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Эксперты сошлись во мнении, что Иркутская область сможет достичь успеха в импортозамещении уже в ближайшее время, и подчеркнули, что на руководство региона, в частности, возложена большая ответственность за развитие авиационной промышленности.