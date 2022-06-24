Иркутская область — пример стратегического мышления региональных властей
Москва, 24 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) продолжает выпускать аналитические доклады в рамках проекта «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения». Третий опубликованный доклад посвящен Иркутской области.
Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что Иркутская область выступает примером стратегического мышления региональных властей, нацеленного на развитие промышленности в новых условиях.
В подготовке доклада приняли участие директор Центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко, заведующая отделом отраслевых исследований Центра промышленной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Полина Шпарова и исполнительный директор регионального отделения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Виталий Толстов. Перспективы развития импортозамещения в Иркутской области также оценил депутат новой волны, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
Эксперты сошлись во мнении, что Иркутская область сможет достичь успеха в импортозамещении уже в ближайшее время, и подчеркнули, что на руководство региона, в частности, возложена большая ответственность за развитие авиационной промышленности.