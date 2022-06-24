Москва, , 11:56 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 24 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 6 случаев меньше аналогичного показателя 23 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 246 человек, а днём ранее — у 256 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 154 новых случая заражения коронавирусом.

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