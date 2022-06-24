Амман, , 11:55 — REGNUM Король Иордании Абдалла II заявил, что поддержал бы создание на Ближнем Востоке военного альянса, подобного НАТО, и что это может быть сделано вместе со странами-единомышленниками, передает 24 июня CNBC.

Король Иордании Абдалла II World Economic Forum

Королевство активно сотрудничает с НАТО и считает себя партнером альянса, воюя «плечом к плечу» с его войсками на протяжении десятилетий, сказал монарх в интервью CNBC.

«Мне бы хотелось, чтобы больше стран в этом регионе присоединились к альянсу, — сказал он. — Я был бы одним из первых, кто поддержал бы создание НАТО на Ближнем Востоке».

Однако его роль должна быть ясно определена, добавил он. «Цели и задачи должны быть очень, очень четкими. Иначе это всех запутает», полагает король.

Помимо потенциального военного сотрудничества, страны Ближнего Востока начинают совместную работу по решению проблем последнего времени, сказал Абдалла II.

«Все мы собираемся вместе и говорим: «как мы можем помочь друг другу». Помочь друг другу, — подчеркнул король, — это, я думаю, очень необычно для региона».

Рассуждая о росте цен на энергоносители и сырьевые товары, Абдалла отметил, что государство, у которого есть нефть (Иордания является импортером энергоресурсов), но нет пшеницы, также будет нуждаться в помощи.

Также король полагает, что израильско-палестинский конфликт способен сорвать планы сотрудничества на Ближнем Востоке.

«Если они не разговаривают друг с другом, это создает неуверенность и нестабильность в регионе», — сказал он CNBC.

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