Москва, 24 июня 2022, 11:55 — REGNUM Вооруженные силы России и силы Луганской Народной Республики освободили ряд населенных пунктов на луганском направлении, сообщили 24 июня в пресс-службе Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что ударами российских авиации, ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации по денацификации Украины было за сутки 22 июня уничтожено свыше 650 украинских нацистов, а также 17 танков и других боевых бронированных машин.
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