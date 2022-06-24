Москва, 24 июня 2022, 11:55 — REGNUM Вооруженные силы России и силы Луганской Народной Республики освободили ряд населенных пунктов на луганском направлении, сообщили 24 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Военная операция
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что ударами российских авиации, ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации по денацификации Украины было за сутки 22 июня уничтожено свыше 650 украинских нацистов, а также 17 танков и других боевых бронированных машин.

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