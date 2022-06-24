Москва, 24 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы России и силы Луганской Народной Республики освободили ряд населенных пунктов на луганском направлении, сообщили 24 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что ударами российских авиации, ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации по денацификации Украины было за сутки 22 июня уничтожено свыше 650 украинских нацистов, а также 17 танков и других боевых бронированных машин.

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