Абу-Даби, , 12:01 — REGNUM Король Иордании Абдалла II прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом 24 июня сообщает официальная газета Al-Ettihad.

Абдалла ибн Хусейн European Union 2020

По данным журналистов, в ходе визита король Абдалла встретился с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Отмечается, что участники переговоров обсудили ряд вопросов региональной политики, в частности — ситуацию в Палестине.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами и возможности их развития в различных политических, экономических, инвестиционных областях.

По данным журналистов, ОАЭ являются одними из крупнейших инвесторов в экономику Иордании.