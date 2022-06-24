Кемерово, , 11:56 — REGNUM Помощник президента России Игорь Левитин, который с рабочей поездкой находится в Кемерове, вместе с губернатором Сергеем Цивилёвым осмотрел основные строительные площадки. Левитин отметил, что на сегодня Кузбасс — один из самых спортивных регионов страны, заверили в кемеровском правительстве.

Игорь Левитин в Кемерове ako.ru

«В течение трёх последних лет в Кузбассе мощно развивается спортивная инфраструктура. Мы строим спортивные сооружения с таким расчётом, чтобы в них могли тренироваться спортсмены-профессионалы, а обычные жители региона приходили заниматься семьями с детьми, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Залы и ледовые площадки легко трансформируются в локации для проведения конференций и круглых столов. Важно, чтобы эти площади были использованы по максимуму, с учётом потребностей жителей региона и его гостей».

Делегация уже посетила построенный в 2021 году ледовый дворец «Кузбасс» и строящийся рядом спорткомплекс «Кузбасс-Арена»