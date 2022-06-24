Москва, , 11:54 — REGNUM 24 июня 2022 года исполняется 77 лет со знаменитого первого Парада Победы 1945 года, который состоялся на Красной площади в Москве. Известные российские артисты 24 июня поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с этим событием.

На Параде Победы 1945 г

Заслуженный артист России певец Александр Маршал поздравил Героя Советского Союза, военного лётчика и военачальника, ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Решетникова.

«Я хотел бы поздравить Василия Васильевича с годовщиной первого Парада Победы, пожелать ему крепкого здоровья и подарить ему песню», — сказал Маршал.

Также актёр Александр Олешко поздравил с годовщиной Парада Героя Советского Союза, летчика-асса участника Парада Победы на Красной площади Николая Наумовича Киртока.

«Мне бы очень хотелось, Николай Наумович, чтобы Вы ещё не раз, неоднократно видели Парад Победы. Ведь Вы 24 июня 1954 года имели честь заслуженно и по праву принимать участие в Параде Победы», — отметил актёр.

Кроме того, народный артист РСФСР Сергей Никоненко поздравил Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Андрея Лаврентьевича Титенко.

«Дорогой Андрей Лаврентьевич, сердечно поздравляю Вас с 24 июня! <…> Вы принадлежите к поколению, которое не только раздавило фашизм в его логове, в Берлине, но Вы в кратчайшие сроки восстановили страны из пепла, из руин. Это такой же подвиг, как и победа», — подчеркнул Никоненко.

Помимо этого, заслуженный артист России Борис Галкин поздравил Героя России, участника Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина.

«Дорогой Павел Павлович, от всего сердца поздравляю Вас с вековым юбилеем и желаю Вам здравия! И примите также наши поздравления, моего поколения, тем кому сегодня за 70 лет <…> с 77-летней датой годовщины знаменитого Парада Победы на Красной площади в 1945 году!», — сказал заслуженный артист России

И также актёр Дмитрий Певцов поздравил с этой годовщиной Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, командира эскадрона кавалерийской дивизии Георгия Фёдоровича Платонова.

«Я хочу поздравить с этим знаменательным, праздничным, велики днём ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика, Героя Советского Союза Платонова Георгия Фёдоровича Платонова», — заявил в своём поздравлении Певцов.

Напомним, первый Парад Победы в честь победы Советского Союза над нацистской Германией состоялся 24 июня 1945 года. В ходе парада к мавзолею В. И. Ленина бойцами Красной армии были брошены знамёна разгромленной немецко-фашистской армии.