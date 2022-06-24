Москва, 24 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили порядка 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 24 июня, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Конашенков уточнил, что высокоточными ударами были уничтожены 200 иностранных наемников и 100 украинских националистов.

«Удары были нанесены по трем пунктам дислокации ВСУ в Николаеве, Голицино Николаевской области и в Олешки Харьковской области», — пояснил представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают нести значительные потери в ходе проведения специальной военной операции.

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