Симферополь, , 11:53 — REGNUM Украине очень хочется стать «любимой женой» в европейском гареме, однако обещать — на значит жениться. Так прокомментировал предоставление статуса кандидата в ЕС Украине глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале 24 июня.

Сергей Аксёнов Kremlin.ru

« Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой». Странная аналогия. Видимо, очень уж хочется стать «любимой женой» в европейском «гареме». Но кроме новоиспеченных кандидатов, «помолвлены» с ЕС еще несколько государств», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что Турция остаётся кандидатом на вступление в ЕС ещё с 1999 года, долгие годы ожидают принятия в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания.

«Так что здесь более уместно другое выражение: обещать — не значит жениться», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на саммите Европейского союза было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Президент Франции Макрон назвал решение сильным сигналом «для России в нынешнем геополитическом контексте».