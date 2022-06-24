Симферополь, 24 июня 2022, 11:53 — REGNUM Украине очень хочется стать «любимой женой» в европейском гареме, однако обещать — на значит жениться. Так прокомментировал предоставление статуса кандидата в ЕС Украине глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале 24 июня.
Глава Крыма напомнил, что Турция остаётся кандидатом на вступление в ЕС ещё с 1999 года, долгие годы ожидают принятия в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на саммите Европейского союза было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Президент Франции Макрон назвал решение сильным сигналом «для России в нынешнем геополитическом контексте».