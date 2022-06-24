Октябрьский район, Оренбургская область, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении экс-главы Комиссаровского сельсовета Октябрьского района. Он признан виновным в незаконном самопремировании, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что бывший чиновник в 2020–2021 годы незаконно получил премии за выполнение особо важных и сложных заданий и успешные результаты работы. Ущерб местному бюджету составил около 60 тыс. рублей.

Суд признал экс-главу муниципального образования виновным в преступлении по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Фигурант оштрафован на 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.