Октябрьский район, Оренбургская область, 24 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор в отношении экс-главы Комиссаровского сельсовета Октябрьского района. Он признан виновным в незаконном самопремировании, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что бывший чиновник в 2020–2021 годы незаконно получил премии за выполнение особо важных и сложных заданий и успешные результаты работы. Ущерб местному бюджету составил около 60 тыс. рублей.

Суд признал экс-главу муниципального образования виновным в преступлении по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Фигурант оштрафован на 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.