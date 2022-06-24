Москва, , 11:52 — REGNUM После того, как ключевая ставка Центрального банка РФ вернется на докризисный уровень, регулятор будет действовать более осторожно в зависимости от развития текущей и прогнозной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящий момент сложно оценить эффект, который дало снижение ключевой ставки ЦБ РФ, однако мы ожидаем, что произошедшие снижения поддержат динамику кредитования и ограничат риски дефляции в сегментах товаров длительного пользования, — сказал Сафонов. — На наш взгляд, после возвращения ключевой ставки на докризисный уровень регулятор будет действовать более осторожно в зависимости от развития текущей и прогнозной ситуации. Текущая оперативная статистика по ценам даёт основания для снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов в июле, однако многое будет зависеть от индикаторов инфляционных ожиданий и настроений потребителей, июньские данные по которым должны появиться в ближайшие дни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ РФ ключевую ставку понизят до 9%.

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