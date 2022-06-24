Москва, 24 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. После того, как ключевая ставка Центрального банка РФ вернется на докризисный уровень, регулятор будет действовать более осторожно в зависимости от развития текущей и прогнозной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В настоящий момент сложно оценить эффект, который дало снижение ключевой ставки ЦБ РФ, однако мы ожидаем, что произошедшие снижения поддержат динамику кредитования и ограничат риски дефляции в сегментах товаров длительного пользования, — сказал Сафонов. — На наш взгляд, после возвращения ключевой ставки на докризисный уровень регулятор будет действовать более осторожно в зависимости от развития текущей и прогнозной ситуации. Текущая оперативная статистика по ценам даёт основания для снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов в июле, однако многое будет зависеть от индикаторов инфляционных ожиданий и настроений потребителей, июньские данные по которым должны появиться в ближайшие дни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ РФ ключевую ставку понизят до 9%.