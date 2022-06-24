Москва, 24 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На ближайших заседаниях совета директоров Банка России ключевую ставку снизят до 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы предполагаем, что ключевая ставка будет снижена до 9% уже на ближайших двух заседаниях совета директоров Банка России в июле и сентябре, — сказал Сафонов. — На конец 2022 года ставка будет на уровне 8,5-8,75%. В 2023 году по мере нарастания проинфляционных факторов и тенденций ЦБ РФ будет вынужден отреагировать на них повышением ключевой ставки до 9,5-10% годовых в середине года. Однако по мере их затухания ключевая ставка будет возвращена на уровень 8,25-8,75% к концу декабря. На конец 2024 года мы прогнозируем её снижение до 6,5% по мере возвращения инфляции к цели 4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что к концу 2022 года следует ждать снижения ключевой ставки к докризисным значениям.