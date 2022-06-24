Элиста, , 11:51 — REGNUM В Малодербетовском районе Калмыкии руководитель медучреждения оштрафован за срыв оплаты госконтракта. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 24 июня.

Рентген аппарат Aniskov

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2021 году медицинским учреждением и хозяйствующим субъектом был заключён государственный контракт на поставку цифрового рентген-аппарата. Подрядчик оборудование установил и предоставил необходимую документацию. Однако оплата в размере более 11,3 млн рублей не была перечислена вовремя.

Прокуратура возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей.

Задолженность перед подрядчиком погашена в полном объёме.