София, , 11:51 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии впервые за последние три дня смогли восстановить кворум в зале заседаний и полностью возобновить работу высшего законодательного органа страны. Об этом 24 июня сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, регламент повестки дня приняли 210 народных избранников.

По словам исполняющего обязанности спикера НС страны Мирослава Иванова, главной темой сегодняшнего заседания является обсуждение вопроса об интеграции республики Северная Македония в структуры Евросоюза.

Напомним, ранее болгарское Народное собрание не смогло собраться на очередную сессию после голосования за вотум недоверия правительству Болгарии и массовые столкновения сторонников и противников действующего премьер-министра страны Кирила Петкова.