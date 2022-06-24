Кострома, , 15:03 — REGNUM В Костроме в отношении ООО «Торговый дом «Высоковский» введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, в компанию назначен временный управляющий. Об этом со ссылкой на решение Костромского арбитражного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С требованием о признании предприятия банкротом в суд обратилась предпринимательница Ирина Пушукова из Воронежской области. Она указала, что дала торговому дому в долг 33 млн рублей, 32 из которых не были возвращены. Кроме этого предпринимательница требует от общества возврата 1,3 млн рублей неустойки за неисполнение обязательств.

Рассмотрев дело, суд признал её требования обоснованными. По итогам 4 месяцев на суде рассмотрят отчёт временного управляющего, по итогам которого будет приниматься решение о банкротстве торгового дома.

Также в Арбитражном суде разберут заявление костромской строительной компании «Гермес-Эстейт», принадлежавшей бизнесмену Ивану Ябанжи. Он утверждает, что торговый дом задолжал ему 2 млн рублей и просит суд включить сумму в реестр требований кредиторов должника. Первое заседание по делу назначено на 26 июля.

Напомним, «Торговый дом «Высоковский» занимается выращиванием и продажей овощей и цветов. Его учредителем является компания «Цветы Высоково», 7% доли в уставном капитале которого принадлежит супруге депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова Елене. Основным учредителем является некто Андрей Смирнов с долей в 42%. Также «Цветы Высоково» является учредителем одноименного тепличного комбината, которым на протяжении 14 лет (с 2012 по 2016 года) до избрания в Госдуму руководил Ситников.

Ранее Ленинский районный суд Костромы рассмотрел ещё одно дело, связанное с торговым домом. Он обязал Ситникова выплатить 44 млн рублей долга предприятия, так как тот выступал поручителем по двум договорам займа, заключённым между юрлицом и Пушуковой. Торговый дом не выполнил обязательства, и бремя ответа легло на политика. Решение суда первой инстанции обжалуется в Костромском областном суде.

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