Кизилюрт, Дагестан, 24 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Дагестане загорелось здание недостроенного роддома в городе Кизилюрте. Огонь распространился на площади около 1600 квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 50 человек и 11 единиц техники, сообщили 24 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

76.mchs.gov.ru Пожар

Информация о том, что на улице Аскерханова горит здание роддома, поступила в 09:15 24 июня. К 10:00 огнеборцы сумели локализовать огонь. Жертв и пострадавших нет. Известно, что здание не было введено в строй. По факту пожара организована доследственная проверка прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 08:50, загорелась кровля не введённого в эксплуатацию объекта, откуда огонь перекинулся внутрь здания. В настоящее время пожар локализован, данных о пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Надзорный орган проверит качество соблюдения требований пожарной безопасности на объекте. Будут также проверены условия проведения строительных работ.