Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии готова к тому, что тбилисская электрораспределительная компания «Теласи», принадлежащая российскому холдингу «Интер РАО», попадёт под санкции. Об этом сообщил на телеканале «Формула» глава ведомства Давид Нармания.

Тбилиси Vladimer Shioshvili

«В отличии от компании «Боржоми», «Теласи» является регулируемой компанией. У нас законодательством предусмотрены рычаги для незамедлительного назначения специального управляющего, чтобы не было приостановки предоставления услуг», — сказал Нармания.

Он отметил, что недопустима приостановка подачи электроэнергии населению на долгий период. «Теласи» является одной из основных компаний, которая поставляет электроэнергию абонентам в Тбилиси.

Стоит отметить, что «Интер РАО» также владеет в Грузии «Тбилисской электроснабжающей компанией» («Телмико») и двумя ГЭС на реке Храми.

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