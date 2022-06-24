Москва, , 16:45 — REGNUM Ход работ в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» обсудили 23 июня на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в районе морского порта Мурманск осуществляется реконструкция объектов морской портовой инфраструктуры первого, второго и третьего грузовых районов порта, идёт строительство нового угольного терминала «Лавна». В планах — развитие Архангельского транспортного узла и строительство морского порта вблизи пос. Индига.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2022 Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный принял участие в подписании пятистороннего соглашения по реализации проекта, предусматривающего строительство глубоководного порта Индига и железнодорожной магистрали.

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