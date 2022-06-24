Москва, , 11:48 — REGNUM Управляющие компании востребованы среди жильцов многоквартирных домов, сейчас таких домов в стране более 627 тысяч. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Счёт за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сейчас одной из мощных составляющих структур ЖКХ является система управления многоквартирными домами. Управляющие компании первыми взаимодействуют с жильцами и важно, чтобы недовольств с их стороны было как можно меньше, отметил замминистра.

«Сейчас более 60% многоквартирных домов собственниками помещений выбирает в качестве управления управляющие компании. Таких домов в стране более 627 тысяч. Это говорит о доверии граждан к такой форме управления, о том, что такая форма удобна и востребована», — сказал Ересько.

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