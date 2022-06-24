Москва, 24 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Управляющие компании востребованы среди жильцов многоквартирных домов, сейчас таких домов в стране более 627 тысяч. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

По его словам, сейчас одной из мощных составляющих структур ЖКХ является система управления многоквартирными домами. Управляющие компании первыми взаимодействуют с жильцами и важно, чтобы недовольств с их стороны было как можно меньше, отметил замминистра.

«Сейчас более 60% многоквартирных домов собственниками помещений выбирает в качестве управления управляющие компании. Таких домов в стране более 627 тысяч. Это говорит о доверии граждан к такой форме управления, о том, что такая форма удобна и востребована», — сказал Ересько.