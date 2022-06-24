Сеул, 24 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи поддерживают помощь Украине невоенного характера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 23 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, 72% респондентов считают, что правительство во главе с Юн Сок Ёлем должно отправлять на Украину только медицинскую, продовольственную и другую нелетальную помощь. Только 15% участников опроса считают, что власти страны также должны поставить на Украину оружие.

84% участников опроса сообщили о заинтересованности в украинском кризисе. Противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных.

Опрос также показал, что 69% респондентов готовы принять участие в боевых действиях, если на Корейском полуострове начнется война. 22% опрошенных сообщили о нежелании принимать участия в войне, а 9% участников опроса воздержались от ответа.