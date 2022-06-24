Более 70% жителей Южной Кореи выступают против поставок оружия Киеву
Сеул, 24 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи поддерживают помощь Украине невоенного характера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 23 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, 72% респондентов считают, что правительство во главе с Юн Сок Ёлем должно отправлять на Украину только медицинскую, продовольственную и другую нелетальную помощь. Только 15% участников опроса считают, что власти страны также должны поставить на Украину оружие.
84% участников опроса сообщили о заинтересованности в украинском кризисе. Противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных.
Опрос также показал, что 69% респондентов готовы принять участие в боевых действиях, если на Корейском полуострове начнется война. 22% опрошенных сообщили о нежелании принимать участия в войне, а 9% участников опроса воздержались от ответа.