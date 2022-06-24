Москва, , 11:58 — REGNUM Власти США пытаются говорить с Россией с позиции силы. Москва сделает соответствующие выводы и примет должные меры, заявила 24 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что в последние дни противоречат друг другу заявления и действия американских властей в отношении России. С одной стороны, в Вашингтоне заверяют в якобы имеющемся настрое сохранить и поддерживать условия для нормальной работы дипломатических представительств. С другой — совершают всё более враждебные действия.

«Есть все основания полагать, что речь идёт о проявлениях комплексной тактики, а точнее — о грубых и надменных попытках разговаривать с нами «с позиции силы». Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она пояснила, что говорит в том числе о явной причастности США к ограничению на транзит грузов в Калининградскую область и срыве спецрейса для вывоза из США российских дипломатов.

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