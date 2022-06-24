Пермь, 24 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Пермском крае формируют новый батальон добровольцев «Молот» для участия в специальной военной операции на Украине, сообщает паблик пермских краевых организаций ветеранов боевых действий и военной службы «Сила в братстве» в соцсети «В Контакте».

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»Задание Родины создать батальон «Парма» практически выполнено, подразделение почти полностью сформировано, Пермский краевой военкомат справился с задачей Министерства обороны РФ. Воины запаса Пермского края встали в строй Zащитников интересов России», — оставлена запись на площадке соцсети.

Сейчас объявлен набор в батальон «Молот». В его строй по контракту могут встать воины запаса. Возрастной ценз — до 50 лет. Однако для отдельных воинских специальностей предусмотрены исключения.